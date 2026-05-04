Homem morre atropelado por caminhão trator na RS-135 em Passo Fundo

Caso aconteceu no domingo (3), no bairro São José. Imagem cedida / Arquivo pessoal

Um homem de 63 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na RS-135, em Passo Fundo. O caso aconteceu por volta das 18h45min do domingo (3), no bairro São José, no km 8 da rodovia.

Segundo a Polícia Civil, o idoso atravessava a via quando foi atingido por um caminhão trator com semirreboque, emplacado em Muliterno. A vítima, que morreu no local, é natural de Passo Fundo e foi identificada como João Pedro Marques Ouriques.

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O motorista do caminhão, de 28 anos e natural de Lagoa Vermelha, não ficou ferido. Ele foi submetido ao teste do bafômetro que resultou negativo para ingestão de álcool.