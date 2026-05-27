Homem morre atropelado enquanto consertava veículo na RS-472, em Tenente Portela

Veículo apresentou problemas mecânicos enquanto seguia pela RS-472. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 59 anos morreu atropelado na noite de terça-feira (26) na RS-472, em Tenente Portela, no noroeste do Estado. Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 22h30min, próximo ao km 12 da rodovia.

Segundo a corporação, o carro em que a vítima viajava, um Volkswagen Santana cinza, apresentou problemas mecânicos enquanto seguia pela rodovia. O condutor estacionou o veículo no acostamento e desceu para verificar a parte traseira do automóvel.

Neste momento, outro veículo atingiu o carro parado e atropelou o homem, que foi arremessado para uma lavoura às margens da rodovia, a cerca de oito metros do ponto da colisão. Ele morreu no local e o motorista responsável pelo atropelamento fugiu sem prestar socorro.

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A esposa e a sogra da vítima estavam dentro do Santana, mas não ficaram feridas. A família retornava do Paraná, onde havia passado o fim de semana, e seguia em direção ao município de Doutor Maurício Cardoso, onde reside. A vítima foi identificada como Osmar Hartmann, 60 anos.