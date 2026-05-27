Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Homem morre atropelado enquanto consertava veículo na RS-472, em Tenente Portela

Condutor estacionou o veículo no acostamento e desceu para verificar a parte traseira do automóvel

Alessandra Hoppen

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