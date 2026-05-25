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Homem morre após caminhão capotar em Erechim

Acidente aconteceu nesta segunda-feira (25) na RS-135. Mauro Cesar da Rosa Pacheco, 33 anos, morreu no local 

Heloisa Gamero

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