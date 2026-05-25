Homem morre após caminhão capotar em Erechim

O motorista de um caminhão morreu após o veículo sair da pista e capotar no fim da tarde desta segunda-feira (25) na RS-135, em Erechim, no norte do Estado.

O acidente aconteceu por volta das 16h45min, no quilômetro 71 da rodovia. Uma segunda vítima, que estava como passageiro do veículo, sofreu ferimentos e recebe atendimento médico.

O condutor foi identificado como Mauro Cesar da Rosa Pacheco, 33 anos. Ele morreu no local, antes da chegada dos socorristas.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o caminhão trafegava no sentido Erechim–Getúlio Vargas. Por motivos que a perícia ainda vai esclarecer, o Mauro perdeu o controle, invadiu a pista contrária, saiu da rodovia e capotou.

O Corpo de Bombeiros de Erechim informou que os homens ficaram presos às ferragens. O passageiro foi encaminhado com vida para o Hospital Caridade Santa Terezinha.