Homem fica preso a ferragens após bater em dois caminhões na BR-285, em Passo Fundo

Um homem ficou ferido em um acidente na BR-285 em Passo Fundo, no norte do Estado. A colisão aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (8), na entrada do bairro Zachia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem dirigia um Ford Fiesta Sedan quando colidiu lateralmente com um caminhão, derrapou pela pista e bateu de frente com um segundo caminhão.

O motorista foi desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), com quadro estável. Os motoristas dos caminhões não se feriram.