Trânsito

Norte do RS
Notícia

Homem fica preso a ferragens após bater em dois caminhões na BR-285, em Passo Fundo

Vítima foi socorrida em estado estável. Trânsito está em pare e siga na via

Heloisa Gamero

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