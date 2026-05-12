Duas pessoas morrem em acidente na RS-324, em Paraí

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida. SCAB Casca / Reprodução

Correção: o acidente ocorreu em trecho do município de Paraí, diferentemente do publicado das 20h48min de terça-feira (12) às 7h de quarta-feira (13). O texto foi corrigido.

Duas pessoas morreram em um acidente por volta das 18h desta terça-feira (12) no km 267 da RS-324, em Paraí, na Serra. A colisão envolveu um carro Fiat Strada e um caminhão.

De acordo com os bombeiros auxiliares de Casca, que atenderam a ocorrência, as duas vítimas ocupavam a caminhonete. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital do município.