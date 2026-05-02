Trânsito

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Notícia

Duas pessoas morrem em acidente com veículo de trilha em Erechim

Vítimas estavam em passeio com grupo de amigos quando veículo capotou, na tarde deste sábado (2)

Eduarda Wenzel

Heloisa Gamero

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