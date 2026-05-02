Duas pessoas morrem em acidente com veículo de trilha em Erechim

As duas vítimas morreram no local. Corpo de Bombeiros / Reprodução

Um acidente com um veículo de trilha causou a morte de duas pessoas e feriu outras duas na tarde deste sábado (2), entre Erechim e Três Arroios.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas faziam parte de grupo de amigos que realizava um percurso em estrada no interior quando o veículo, um Troller, capotou.

As duas das vítimas morreram no local antes de receberem socorro. Os outros dois ocupantes sofreram escoriações e foram encaminhados ao Hospital de Caridade, em Erechim.

Até o momento, não foi divulgada a identidade dos mortos. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do capotamento.