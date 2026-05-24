Duas pessoas morrem e uma fica gravemente ferida em acidente na RS-324, em Casca

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida após uma colisão entre dois veículos na manhã deste domingo (24), na RS-324, em Casca, no norte do RS. O acidente foi às 5h16min, no km 250 da rodovia, na comunidade de São Cristóvão.

Segundo o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB) de Casca, a colisão envolveu um VW Polo Track e uma Nissan Livina. Com o impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens, sendo necessário trabalho de desencarceramento pelos socorristas.

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O condutor da Nissan Livina, de 64 anos, morreu no local. Já o caroneiro do VW Polo, de 28 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu durante o atendimento ainda no local do acidente.