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Duas pessoas morrem e uma fica gravemente ferida em acidente na RS-324, em Casca

Colisão aconteceu no km 250 da RS-324, envolvendo um Polo Track e uma Nissan Livina, por volta das 5h16min

Alessandra Hoppen

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