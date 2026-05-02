Dois adolescentes morrem em acidente na RS-323, em Jaboticaba

Dois adolescentes morreram na RS-323, em Jaboticaba, próximo ao limite com Boa Vista das Missões, no norte do Estado. O acidente ocorreu por volta das 3h de sábado (2) no km 24. Chovia forte no momento da ocorrência.
Um dos adolescentes, de 16 anos, era quem dirigia um Fiat Siena, com placas de Jaboticaba. O passageiro, de 17, também morreu no local. Um terceiro adolescente, também de 16 anos, ficou ferido e foi socorrido para um hospital.
De acordo com o Comando de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRBM), o carro teria saído da pista quando transitava no sentido Boa Vista das Missões-Jaboticaba. O Siena capotou e bateu em uma árvore.
Os nomes dos adolescentes não foram divulgados. A causa exata do acidente está sendo apurada.