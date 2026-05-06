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Câmeras flagram acidente que feriu motociclista na RS-135 em Passo Fundo; condutor do carro fugiu

Condutor abandonou o carro e ainda não foi localizado. Jovem de 18 anos está internado

Alessandra Hoppen

Repórter

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