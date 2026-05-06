Câmeras flagram acidente que feriu motociclista na RS-135 em Passo Fundo; condutor do carro fugiu

Um motociclista de 18 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (5), na RS-135, em Passo Fundo, no norte do Estado. O caso ocorreu por volta das 15h, no km 1 da rodovia.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a colisão lateral envolveu uma motocicleta Honda CG 160 e um automóvel VW Parati, ambos com placas de Passo Fundo.

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Imagens de câmeras de segurança (vídeo acima) flagraram o momento em que o veículo tenta atravessar a rodovia e invade a preferencial do motociclista. Com o impacto, o jovem sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para um hospital. O estado de saúde dele é estável.

Após o acidente, o condutor deixou o local sem prestar socorro e abandonou o veículo nas proximidades. De acordo com a Brigada Militar, moradores impediram a fuga do motorista, que foi localizado no bairro São Cristóvão.