Câmera flagra momento que caminhão desgovernado atinge carros e prédios em Carazinho

Um caminhão desgovernado atingiu veículos e estabelecimentos às margens da BR-285, em Carazinho, no norte do Estado. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (13), por volta das 12h48min, próximo ao trevo do avião.

Segundo a Brigada Militar, o caminhão estava estacionado no pátio de um restaurante enquanto o motorista almoçava. Em determinado momento, o veículo desengatou sozinho e desceu em direção aos veículos que estavam estacionados na frente dos estabelecimentos.

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Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o caminhão desce desgovernado e atinge a área onde estavam os carros estacionados (vídeo acima).

Foram registrados danos materiais nos veículos atingidos e também nas edificações próximas. Ninguém ficou ferido.