Trânsito

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Notícia

Câmera flagra momento que caminhão desgovernado atinge carros e prédios em Carazinho

Caminhão desengatou no pátio de restaurante e causou danos materiais em veículos e edificações próximo ao trevo do avião

Alessandra Hoppen

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