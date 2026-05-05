Adolescente que dirigia motocicleta morre em acidente na BR-153 em Erechim

Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente no início da tarde desta terça-feira (5) em Erechim, no norte do Estado. A vítima dirigia uma motocicleta que colidiu com um caminhão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu no perímetro urbano da BR-153, na altura do km 50. As autoridades ainda não informaram sobre a dinâmica da ocorrência, nem a identidade da vítima. O motorista do caminhão não se feriu.

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