Adolescente que dirigia motocicleta morre em acidente na BR-153 em Erechim

Um adolescente de 17 anos morreu em um acidente no início da tarde desta terça-feira (5) em Erechim, no norte do Estado. A vítima dirigia uma motocicleta que colidiu com um caminhão.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu no perímetro urbano da BR-153, na altura do km 50. As autoridades ainda não informaram sobre a dinâmica da ocorrência, nem a identidade da vítima. O motorista do caminhão não se feriu.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) presta atendimento no local e aguarda a chegada da perícia. O trânsito no trecho está parcialmente bloqueado, operando no sistema pare e siga.