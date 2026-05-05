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Adolescente que dirigia motocicleta morre em acidente na BR-153 em Erechim

Colisão aconteceu no início da tarde desta terça (5), envolvendo motocicleta e caminhão. Trecho está em pare e siga no local

Eduarda Wenzel

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS