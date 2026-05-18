Adolescente de 15 anos morre após acidente entre dois carros na RS-325, no norte do RS

No Uno estavam um jovem de 16 anos, que conduzia o carro, três passageiras de 14 anos e uma de 15. Portal GV / Divulgação

Uma adolescente de 15 anos morreu após um acidente de trânsito na tarde de domingo (18) na RS-325, em Cerro Grande, no norte do Estado. A colisão aconteceu por volta das 16h, no km 10 da rodovia.

O acidente envolveu um Onix com placas de Frederico Westphalen e um Uno emplacado em Rodeio Bonito. No Onix estava apenas o motorista, de 83 anos. Já no Uno, estavam cinco adolescentes: um jovem de 16 anos, que conduzia o carro, três passageiras de 14 anos e uma de 15.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o Uno seguia pela rodovia no sentido Cerro Grande-Novo Tiradentes. O Onix, que acessava a rodovia ao sair de uma residência, teria cortado a frente do Uno.

Após a colisão, o Uno capotou sobre a pista. Os adolescentes foram socorridos e encaminhados para a Associação Hospitalar São José, em Rodeio Bonito.

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Segundo o hospital, uma das adolescentes, de 15 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu durante atendimento médico. Segundo a Polícia Civil, ela foi identificada como Bianca Biasuz Silvestre.

Os outros três adolescentes — o de 16 anos e duas de 14 — receberam atendimento e já foram liberados.

A outra adolescente de 14 anos precisou ser transferida para o Hospital de Caridade de Carazinho e está em estado grave. Segundo a instituição, ela foi atendida pela equipe de neurologia e passou por exames.