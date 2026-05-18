Trânsito

Cerro Grande
Notícia

Adolescente de 15 anos morre após acidente entre dois carros na RS-325, no norte do RS

Colisão envolveu um Onix, no qual estava apenas o condutor, e um Uno com cinco menores 

Gustavo Gossen

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Paula Neiman

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Alessandra Hoppen

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Felipe Matiasso*

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