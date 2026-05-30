Acidente envolvendo motorista embriagado deixa um morto e quatro feridos em Santa Rosa

Uma mulher de 55 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (30) em Santa Rosa, no noroeste do Estado. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Neli Aparecida do Nascimento Pinheiro.

O acidente ocorreu por volta das 5h40min, na Avenida Expedicionário Weber. Conforme informações da Brigada Militar, a colisão envolveu um Volkswagen CrossFox e um Fiat Uno.

De acordo com os vestígios encontrados no local e o relato da condutora do Uno, os dois veículos trafegavam pela Travessa Expedicionário Izidoro Leal, no sentido bairro Cruzeiro-Centro. Em determinado momento, o motorista do CrossFox teria tentado ultrapassar o Uno, que seguia à frente, quando colidiu na traseira do veículo.

Após o impacto, o condutor do CrossFox perdeu o controle da direção e atingiu o prédio de um posto de combustíveis localizado na avenida.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu e encaminhadas para atendimento médico. Neli, que era passageira do CrossFox, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Outras quatro pessoas ficaram feridas: uma mulher de 68 anos e um homem de 64 anos, que estavam no CrossFox, além da condutora do Uno, de 24 anos. O motorista do CrossFox, de 26 anos, também sofreu ferimentos.

Segundo a BM, o condutor do CrossFox apresentava sinais de embriaguez. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou 1,02 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.