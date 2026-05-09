Trânsito

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Notícia

Acidente entre quatro veículos deixa seis feridos na BR-386, em Frederico Westphalen

De acordo com a PRF, uma Ranger invadiu a pista contrária e colidiu de frente com um Gol; outros dois veículos que estavam atrás acabaram atingidos. Um homem está em estado grave  

Alessandra Hoppen

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