Acidente entre quatro veículos deixa seis feridos na BR-386, em Frederico Westphalen

Acidente aconteceu no km 14 da BR-386, entre Frederico Westphalen e Iraí. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou seis pessoas feridas por volta das 6h30min da manhã deste sábado (9), no km 14 da BR-386, entre Frederico Westphalen e Iraí, no norte do Estado. Uma delas precisou ser encaminhada com transporte aéreo para Chapecó, em estado grave.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Seberi, o acidente envolveu uma Ford Ranger, com quatro ocupantes, um Volkswagen Gol, com um ocupante, um Fiat Strada, com dois ocupantes, e um Toyota Corolla, também com dois ocupantes.

A Ranger seguia no sentido Iraí-Frederico Westphalen quando invadiu a pista contrária e bateu de frente no Gol — atrás dele estavam os outros dois veículos que também foram atingidos.

Das nove pessoas envolvidas no acidente, seis precisaram de atendimento hospitalar e foram encaminhadas ao Hospital Divina Providência, em Frederico Westphalen — uma delas, o condutor do Gol, conduzido à casa de saúde em estado grave.

O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi transferido por volta das 11h, com transporte aéreo, para o Hospital Regional de Chapecó.

O trânsito ficou em meia pista por cerca de uma hora até ser liberado.