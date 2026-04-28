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Três pessoas ficam feridas em acidente entre quatro carros e um caminhão em Casca

Colisão ocorreu na RS-324 entre o município e Vila Maria 

Heloisa Gamero

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Guilherme Canal

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