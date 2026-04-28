Três pessoas ficam feridas em acidente entre quatro carros e um caminhão em Casca

Um acidente entre cinco veículos de passeio e um caminhão deixou três pessoas feridas na RS-324 em Casca, no norte do RS. A colisão ocorreu por volta das 19h de segunda-feira (27), no trecho conhecido como Garganta dos Polacos, entre o município e Vila Maria.

As informações são do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros de Casca. Duas caminhonetes, uma motocicleta, um carro e um caminhão carregado com ração se envolveram no acidente. A dinâmica do ocorrido é investigada.

Leia Mais Vídeo mostra briga entre funcionário e idosos em UPA de Ijuí; Polícia Civil investiga confusão