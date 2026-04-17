Sem exigência de autoescola, sete cidades da Região Norte têm instrutores autônomos habilitados

Instrutores autônomos estão permitidos de atuar oficialmente desde 10 de março. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Desde o fim da exigência das aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no país, 14 instrutores autônomos se habilitaram para oferecer as aulas particulares na Região Norte.

A atuação passou a valer oficialmente no Rio Grande do Sul em março deste ano. Em todo o Estado, são 263 instrutores cadastrados junto ao Detran, nenhum deles em Passo Fundo.

Para estar habilitado a oferecer as aulas particulares é preciso seguir uma série de exigências, como formação específica e veículo adequado (clique aqui para ver as regras). Na região, os inscritos estão nas seguintes cidades:

Casca: 1 instrutor

1 instrutor Erechim: 3 instrutores

3 instrutores Espumoso: 5 instrutores

5 instrutores Marau: 1 instrutor

1 instrutor Sananduva: 1 instrutor

1 instrutor Soledade: 1 instrutor

1 instrutor Tapera: 2 instrutores

O novo cenário abriu caminho para que a auxiliar de laboratório Mariana Regina De Andrade, 28 anos, conseguisse uma renda extra como instrutora autônoma. Moradora de Tapera, ela trabalhou quatro anos como instrutora prática e teórica de CFC, e agora orienta motoristas em formação sem estar vinculada a uma empresa.

Apesar da possibilidade de atuação independente, Mariana afirma que o início ainda é tímido: até o momento, ministrou poucas aulas e percebe que muitos alunos optam pelas aulas no CFC após entenderem melhor os custos e exigências envolvidos:

— Sinto que a novidade é atrativa a primeira vista, mas quando o aluno entende melhor sobre custos, estrutura e responsabilidades, acaba, na maioria das vezes, optando por não seguir pelo modelo de instrutor autônomo. Uma alternativa é buscar parceria com CFCs que já possuem veículos adaptados e regularizados, para termos um gasto menor neste início.

Quem tem ministrado as aulas particulares com carro de CFC é a diretora e sócia proprietária de uma autoescola de Espumoso, Marcia Cristina de Andrade, 33 anos. Com mais de uma década de experiência na área, ela cadastrou um dos carros da autoescola para oferecer as aulas particulares há cerca de três meses e atendeu dois alunos.

— Me cadastrei para ver como estava funcionando, porque tudo é novo. No meu caso, utilizo um dos carros do CFC, que já está adaptado e não precisei fazer investimentos. Acho que toda a nova ideia é bem vinda, e tudo ainda está no começo. Sigo levantando a bandeira da segurança no trânsito, pois estamos trabalhando com vidas — resume Marcia.

Exames práticos dependem de turmas

Falta de instrutores impede a abertura de turmas de exames. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Para exercer a função de instrutor de trânsito, o condutor precisa ser autorizado formalmente pelo Detran-RS e se cadastrar na plataforma. Na prática, é preciso ter:

Curso de Instrutor de Trânsito reconhecido pelo sistema nacional

CNH válida, compatível com a categoria de instrutor

Não estar com a CNH suspensa ou cassada

Comprovante de conclusão de Ensino Médio (ao mínimo)

Apresentar documentações como certidão negativa de antecedentes criminais

Os alunos interessados em buscar um novo instrutor autônomo podem procurar pelo nome ou cidade no site do Detran RS, que mantém uma lista com os profissionais habilitados neste link.

Questionado pela reportagem, o Detran informou que a falta de instrutores cadastrados em Passo Fundo até o momento impede a abertura de turmas de exames em uma data próxima, além das que já ocorrem regularmente nos CFCs.