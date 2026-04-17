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Sem exigência de autoescola, sete cidades da Região Norte têm instrutores autônomos habilitados

Atuação passou a valer oficialmente no Rio Grande do Sul em março deste ano. Ao todo, são 263 instrutores gaúchos cadastrados junto ao Detran

Eduarda Costa

Repórter

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