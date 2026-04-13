Motorista será ouvido nesta terça-feira por morte de adolescente atingido por pulverizador

Caminhões envolvidos no acidente foram para perícia. Tamires Hanke / Agencia RBS

A Polícia Civil dará um novo passo na investigação sobre a morte do adolescente Jesus Davi Garcia Vieira, de 13 anos, atingido por um equipamento agrícola na última sexta-feira (10) em Vitória das Missões. O motorista da carreta que transportava o pulverizador será interrogado nesta terça-feira (14).

De acordo com a delegada de Entre Ijuís, Maria Rosane Fontela Nunes, os caminhões envolvidos no acidente já foram encaminhados para perícia e outras testemunhas do caso prestaram depoimento para auxiliar na elucidação dos fatos.

Relembre o caso

O acidente aconteceu por volta das 6h40min de sexta-feira, no acostamento da BR-285. Jesus Davi caminhava em direção à parada de ônibus, a cerca de 150 metros de sua casa, para ir à escola, quando foi atingido nas costas por uma das alças do pulverizador que se abriu durante o trajeto da carreta.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do impacto (veja abaixo). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o braço do equipamento permaneceu aberto por cerca de 400 metros, arrastando a vegetação à margem da rodovia antes de atingir o jovem, que morreu no local.