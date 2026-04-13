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Motorista será ouvido nesta terça-feira por morte de adolescente atingido por pulverizador

Jovem de 13 anos morreu ao ser atingido por equipamento agrícola que se abriu durante transporte na BR-285, em Vitória das Missões

Tamires Hanke

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS