Motorista morre em colisão frontal na RS-208, em Machadinho

A identidade da vítima ainda não foi divulgada. RÁDIO CLUBE FM / Divulgação

Um motorista morreu após uma colisão frontal na RS-208, em Machadinho, no norte do Estado.

O acidente ocorreu no km 28 da rodovia, na saída para Maximiliano de Almeida, conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

A vítima conduzia um Chevrolet Ônix branco, com placas de Sananduva. Após o impacto, o veículo saiu da pista e o motorista morreu no local. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

O outro veículo envolvido na colisão é uma Fiat Toro. O condutor foi socorrido e encaminhado ao hospital de Sananduva para atendimento médico.