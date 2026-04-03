Motorista fica ferido após colisão frontal entre carro e caminhão na RS-324, em Marau

Carro invadiu a pista contrária e bateu de frente no caminhão. Bombeiros Voluntários de Marau / Divulgação

Um motorista ficou ferido após um acidente entre um carro e um caminhão na manhã desta sexta-feira (3), na RS-324, em Marau, no norte do Estado. A colisão foi por volta das 5h30min, no km 214 da rodovia.

O acidente envolveu um caminhão com placas de Passo Fundo e um Volkswagen Gol, emplacado em Marau. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o carro seguia no sentido Passo Fundo-Marau quando invadiu a pista contrária e bateu de frente no caminhão.

O motorista do automóvel, um homem de 26 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor (HCR), de Marau. A vítima teve escoriações pelo corpo e estava em situação estável.

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