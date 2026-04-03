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Notícia

Motorista fica ferido após colisão frontal entre carro e caminhão na RS-324, em Marau

Acidente envolveu um caminhão com placas de Passo Fundo e um Volkswagen Gol, emplacado em Marau

Alessandra Hoppen

Repórter

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