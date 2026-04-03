Morre segunda vítima de acidente na BR-386, em Carazinho 

Acidente deixou duas pessoas morte e uma ferida. Corpo de Bombeiros de Carazinho / Reprodução

Morreu na quinta-feira (2) o motorista de 72 anos que ficou ferido em um grave acidente na BR-386, em Carazinho, no dia 17 de março. Ele dirigia um carro que colidiu na traseira de um caminhão.

Ele estava internado no Hospital de Clínicas de Carazinho (HCC) e não resistiu às complicações dos ferimentos. Esta é a segunda morte confirmada na ocorrência.

No dia da colisão, a passageira Marina de Almeida Bueno, 40 anos, morreu no local. O acidente aconteceu na altura do km 67 da rodovia, quando o veículo Corolla, conduzido pelo idoso, atingiu a traseira de uma carreta. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Vítima morreu a caminho do velório do pai

Marina deixou a filha de sete anos. Marina de Almeida Bueno / Arquivo Pessoal

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o idoso transportava Marina e a filha dela, de sete anos, para o velório do pai de Marina, que morreu de câncer, em Jaboticaba, no norte do RS.

Marina morava em Parobé, no Vale do Paranhana, onde mantinha um ateliê de artesanato. Ela foi sepultada ao lado do pai no dia 18 de março, no cemitério Linha do Coqueiro, em Jaboticaba.