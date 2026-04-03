Trânsito

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Notícia

Morre segunda vítima de acidente na BR-386, em Carazinho 

Motorista estava internado desde o dia do acidente, em 17 de março. Vítima levava mulher, que também morreu, ao velório do pai

Heloisa Gamero

Repórter

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