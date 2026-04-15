Trânsito

Tragédia familiar
Notícia

Morre pai de menino de 5 anos vítima do mesmo acidente na RS-324, em Passo Fundo

Ruan Ortiz Rodrigues, 24 anos, estava internado no Hospital de Clínicas

Alessandra Hoppen

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