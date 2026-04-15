Morre pai de menino de 5 anos vítima do mesmo acidente na RS-324, em Passo Fundo

Acidente aconteceu no trecho da RS-324 que passa pelo bairro Dom Rodolfo. Imagem cedida / Arquivo pessoal

Morreu na terça-feira (14) a segunda vítima de um acidente na RS-324, em Passo Fundo, que também vitimou uma criança de cinco anos. Ruan Ortiz Rodrigues, 24 anos, estava internado no Hospital de Clínicas e morreu por volta das 21h. A informação foi confirmada pela Central de Óbitos.

Ruan era pai de Théo Arthur Rodrigues, de cinco anos, que morreu em 31 de março, dois dias depois do mesmo acidente. O menino estava internado no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e não resistiu aos ferimentos.

Relembre

O acidente aconteceu na noite de 29 de março, no trecho da RS-324 que passa pelo bairro Dom Rodolfo. Pai e filho estavam em um Volkswagen Gol, que bateu em uma Ford Ranger.

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Com o impacto, os dois sofreram ferimentos graves. Théo morreu dois dias depois. Ruan seguia internado no HC desde então, até a confirmação da morte na terça-feira (14). Na caminhonete estava uma mulher, que não teve ferimentos. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.