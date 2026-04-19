Moradores de bairro em Soledade relatam isolamento após bloqueio de acessos na BR-386

Rodovia foi bloqueada no sábado por moradores do Botucaraí Adilse de Lurdes Beutler / Imagem cedida

Moradores do bairro Botucaraí em Soledade, no norte do Estado, realizaram um protesto com bloqueio da BR-386. Eles relatam dificuldades de acesso à região em função das obras de duplicação da rodovia. A mobilização começou na manhã de sábado (18) e foi encerrada no início da tarde.

A BR-386 é uma das principais rodovias do Rio Grande do Sul, responsável por ligar a região metropolitana de Porto Alegre ao norte do Estado e à divisa com Santa Catarina.

De acordo com relatos de moradores, cerca de 6 mil pessoas estão praticamente isoladas após o fechamento dos acessos ao bairro. Com isso, a entrada e saída passaram a depender de retornos distantes entre trevos, o que aumenta significativamente o tempo de deslocamento.

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A principal reclamação da comunidade é que os acessos foram bloqueados antes da conclusão de um túnel que deveria garantir a ligação entre os dois lados da rodovia. Sem essa alternativa, os moradores afirmam estar sem uma saída direta para outras áreas da cidade.

Diante do cenário, a comunidade decidiu bloquear a rodovia como forma de pressionar por uma solução emergencial. O grupo pede a criação de um acesso provisório até que o túnel seja finalizado e liberado para uso.

Posição da concessionária

Procurada pela reportagem, a concessionária responsável pela rodovia, a CCR-Viasul, se posicionou por meio de nota.

No texto, (na íntegra abaixo) a empresa afirma que as intervenções fazem parte do cronograma de duplicação da BR-386 e que os bloqueios seguem critérios técnicos e de segurança, além de citar medidas adotadas para minimizar os impactos à comunidade.

Confira a nota na íntegra:

"A ViaSul esclarece que os desvios implantados no trecho urbano de Soledade, entre os km 246+700 e 249+000 da BR‑386, fazem parte do cronograma das obras de duplicação, etapa fundamental para a ampliação da capacidade e da segurança da rodovia.

A concessionária informa que na tarde de ontem (17), recebeu representantes do município de Soledade e do governo do município, para entender as necessidades da população e avaliar a solicitação de liberação de acesso provisório. Cabe esclarecer que para liberar qualquer acesso, a concessionária avalia questões técnicas e de segurança. Conforme informado durante a reunião, a ViaSul fará uma avaliação e agendou uma nova reunião com os representantes para esclarecimentos para a próxima quinta-feira (23) .

A concessionária reforça que toda a área está devidamente sinalizada e orienta os condutores a redobrar a atenção, respeitar os limites de velocidade e a sinalização vigente. Equipes operacionais seguem monitorando o tráfego no local e avaliando ajustes sempre que necessário para reduzir os impactos e garantir maior fluidez".