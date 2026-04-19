Trânsito

Protesto em rodovia
Notícia

Moradores de bairro em Soledade relatam isolamento após bloqueio de acessos na BR-386

Comunidade do bairro Botucaraí de Soledade enfrenta dificuldades de deslocamento, falta de acesso seguro e protesta por solução emergencial enquanto túnel segue inacabado 

Amanda de Andrade

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