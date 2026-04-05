Vítimas de acidente entre três veículos no norte do RS são mãe e filha

As duas vítimas fatais de um acidente na tarde de sábado (4) em Tio Hugo, no norte do Estado, foram identificadas pela Polícia Civil de Carazinho neste domingo (5).

Vânia Oss Emer, de 48 anos, e Helena Oss Emer Padilha, de quatro, mãe e filha, estavam em um Volvo XC60 que se envolveu em uma colisão com um Cruze e um caminhão bitrem no km 221 da BR-386. Elas morreram na hora.

O motorista do carro, marido de Vânia e pai de Helena, e o filho do casal foram socorridos e seguem internados no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Os ocupantes do Cruze e do bitrem não se feriram.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho chegou a ser totalmente bloqueado após o acidente e liberado posteriormente.

Mãe e filha foram veladas em Catuípe, na região Noroeste. O horário do sepultamento ainda não foi informado pela família.