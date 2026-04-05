Trânsito

Tio Hugo
Notícia

Vítimas de acidente entre três veículos no norte do RS são mãe e filha

Pai e filho foram socorridos e levados ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo

Amanda de Andrade

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Luiz Otávio Calderan

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