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Jovem morre após carro sair da pista e pegar fogo na RS-323, em Rodeio Bonito

Vítima foi identificada como Weslei Gassner Pereira. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos 

GZH Passo Fundo

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