Jovem morre após carro sair da pista e pegar fogo na RS-323, em Rodeio Bonito

Carro saiu da pista por motivos ainda desconhecidos. Polícia Civil / Divulgação

Um acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 24 anos na noite de terça-feira (8), no norte do Estado. O caso ocorreu por volta das 19h, no quilômetro 1 da RS-323, em Rodeio Bonito, no norte do RS.

Conforme a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Weslei Gassner Pereira. Ele conduzia um veículo modelo Chevrolet Classic, com placas de Chapecó (SC), quando o carro saiu da pista e pegou fogo. O motorista era o único ocupante do automóvel no momento do acidente.

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Pereira chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para atendimento hospitalar. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.