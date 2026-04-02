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Jovem de 20 anos morre em acidente na RS-153, em Barros Cassal

Motorista invadiu a pista contrária e bateu de frente com caminhão na noite desta quarta-feira (1)

Gustavo Gossen

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