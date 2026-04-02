Jovem de 20 anos morre em acidente na RS-153, em Barros Cassal

D carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão. O motorista do veículo de carga não se feriu. Comando Rodoviário da Brigada Militar / Divulgação

Um jovem de 20 anos morreu após uma colisão entre um carro e um caminhão na noite desta quarta-feira (1), na RS-153, em Barros Cassal, no norte do Estado.

O acidente ocorreu por volta das 23h30min, no km 253 da rodovia. A vítima conduzia um Chevrolet Vectra, com placas do município.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão. O motorista do veículo de carga não se feriu.