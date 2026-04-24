Imagens mostram momento que caminhão desgovernado cai de ponte sobre o Rio Turvo no norte do RS

O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e o veículo caiu de uma ponte sobre o Rio Turvo, no interior de Almirante Tamandaré do Sul, no norte do Estado, na tarde desta sexta-feira (24).

O trecho liga a cidade ao município de Coqueiros do Sul. O momento em que o caminhão sai da pista e despenca foi flagrado por câmeras de segurança de um morador das proximidades (assista acima).

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O motorista e o passageiro sofreram ferimentos leves e foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Clínicas de Carazinho (HCC).