Trânsito

Almirante Tamandaré do Sul
Notícia

Imagens mostram momento que caminhão desgovernado cai de ponte sobre o Rio Turvo no norte do RS

Veículo seguia por via municipal entre Almirante Tamandaré do Sul e Coqueiros do Sul. Ocupantes tiveram ferimentos leves

Amanda de Andrade

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