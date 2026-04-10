Idoso morre em acidente em estrada vicinal de acesso à BR-386, em Mormaço

Um acidente entre carro e caminhão provocou a morte de um idoso na VRS-854, em Mormaço, norte do RS. A batida aconteceu nesta sexta-feira (10), por volta das 16h. A estrada vicinal dá acesso à BR-386.

Com a colisão frontal, a vítima morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi identificada como Antônio Signor, 84 anos. Ele conduzia um Renault Kwid e estava sozinho no veículo.

O motorista do caminhão não se feriu. O trânsito está interrompido no local até a realização do trabalho da perícia. As causas do acidente serão investigadas.