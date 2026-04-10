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Idoso morre em acidente em estrada vicinal de acesso à BR-386, em Mormaço

Colisão entre caminhão e carro aconteceu nesta sexta (10). Homem foi identificado como Antônio Signor, 84 anos

Heloisa Gamero

Repórter

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