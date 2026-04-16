Idoso morre após tentativa de conter caminhão desgovernado no noroeste do RS

Caminhão teria começado a se movimentar sozinho. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 65 anos morreu após ser atingido pelo próprio caminhão na localidade de Linha 8, no interior de Ibirubá, no noroeste do Estado. O idoso foi identificado como Leomar Rudell.

O acidente aconteceu por volta das 19h de terça-feira (14). Conforme a Polícia Civil, o veículo teria começado a se movimentar sozinho. Ao perceber a situação, o homem tentou entrar no caminhão, que tombou sobre ele.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, antes da chegada do resgate, alguns agricultores que estavam na propriedade utilizaram tratores com guincho para retirar o idoso debaixo do caminhão.