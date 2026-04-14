Idoso morre após ser atropelado por ônibus escolar desgovernado no noroeste do RS

Um idoso de 77 anos morreu depois se ser atingido por um ônibus escolar em Sete de Setembro, na Região Noroeste, na manhã desta terça-feira (14).
O veículo pertence à prefeitura do município e estava em uma oficina para conserto quando, por razões desconhecidas, começou a se movimentar de ré e sem motorista.
O veículo cruzou a rua e atingiu a vítima, que passava pelo local. Na sequência, bateu em uma colheitadeira que estava estacionada.
A prefeitura informou que o veículo foi deixado na oficina na tarde de segunda-feira (13) e manifestou pesar pelo ocorrido.
A Delegacia de Polícia de Guarani das Missões instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e o ônibus deve passar por perícia.