Trânsito

Norte do RS
Notícia

Identificados mãe e filho que morreram em acidente na BR-386, em Carazinho

Vítimas estavam em uma Fiat Toro que bateu de frente com um caminhão, na tarde desta segunda (13)

Heloisa Gamero

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