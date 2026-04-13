Identificados mãe e filho que morreram em acidente na BR-386, em Carazinho

A ocorrência foi no km 166 da rodovia. Samir Oliveira / Carazinho News

As vítimas de um acidente na BR-386, em Carazinho, no norte do RS, eram mãe e filho. Eles estavam em uma caminhonete Fiat Toro que bateu de frente com um caminhão na tarde desta segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Civil, eles eram do município de Chapada e foram identificados como Evandro Luís Damiani, 61 anos, e Helena Lúcia Damiani, 81.

No caminhão estavam o condutor e um passageiro, que ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu ao hospital de Carazinho.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família trafegava no sentido Carazinho a Sarandi quando colidiram com o caminhão, que estava na pista contrária.