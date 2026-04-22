Homem morre em acidente na BR-285, em Caseiros

Um acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta causou a morte de um homem na tarde desta quarta-feira (22) na BR-285, em Caseiros, no norte do Estado.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 15h40min, em um trecho de curva no km 221 da rodovia.
O homem que morreu dirigia uma GM Montana. O veículo colidiu contra uma caminhonete Triton e uma motocicleta Honda. O homem morreu no local.
Até o momento, as autoridades não confirmaram a identidade da vítima. Os motoristas da caminhonete e da moto não sofreram ferimentos.
Trabalharam no local equipes da PRF e da perícia. A Polícia Civil investiga as causas exatas da colisão.