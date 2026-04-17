Homem morre em acidente com quatro veículos na BR-470, em Lagoa Vermelha

Antônio Sartori, 71 anos, morreu em Lagoa Vermelha, no norte do Estado, devido a um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão foi na tarde de quinta-feira (16) na ponte do Lajeado, na BR-470.

Os veículos envolvidos foram uma caminhonete Dodge Ram, uma Hilux, uma carreta bitrem e um Fiat Argo. A colisão aconteceu por volta das 15h.

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O Antônio, motorista do Argo, morreu no local. A dinâmica do acidente ainda não foram confirmadas pelas autoridades.