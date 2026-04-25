Homem morre atropelado na BR-285 em Lagoa Vermelha

Jornalismo Lagoa FM / Divulgação

Um homem morreu atropelado na BR-285 em Lagoa Vermelha, no norte do Estado, por volta das 19h de sexta-feira (24). Ele foi identificado como Marcelo Boeira do Amaral, 36 anos.

O atropelamento teria ocorrido nas proximidades do acesso ao bairro Medianeira. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores, mas encontrou a vítima já sem vida no local. O motorista do veículo não foi localizado.

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