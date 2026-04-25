Homem morre atropelado na BR-285 em Lagoa Vermelha

Um homem morreu atropelado na BR-285 em Lagoa Vermelha, no norte do Estado, por volta das 19h de sexta-feira (24). Ele foi identificado como Marcelo Boeira do Amaral, 36 anos.
O atropelamento teria ocorrido nas proximidades do acesso ao bairro Medianeira. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores, mas encontrou a vítima já sem vida no local. O motorista do veículo não foi localizado.
A Brigada Militar realizou o isolamento da área. A Polícia Rodoviária Federal e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram acionados para o levantamento técnico. A Polícia Civil trabalha para identificar o condutor envolvido e investigar as causas do acidente.