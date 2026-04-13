Trânsito

Noroeste do RS
Notícia

Homem morre após perder controle de carro e bater em árvore na RS-344, em Santa Rosa

Acidente aconteceu por volta das 6h desta segunda-feira, no km 46 da rodovia

Alessandra Hoppen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS