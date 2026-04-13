Homem morre após perder controle de carro e bater em árvore na RS-344, em Santa Rosa

Causas do acidente ainda serão investigadas. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 43 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (13) na RS-344, em Santa Rosa, no noroeste do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia um Fiat Uno de cor prata quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu contra uma árvore, por volta das 6h, no km 46 da rodovia.

O motorista morreu no local. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. O trânsito flui normalmente no local do acidente.