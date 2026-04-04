Jovem de 25 anos morre após capotar carro na RS-331, em Erechim

Jovem morreu em acidente na RS-331, no norte do RS. Emerson Carniel / Agencia RBS

Josué Ismael Petsen, 24 anos, morreu em um acidente de carro na manhã deste sábado (4), na RS-331, em Erechim, no norte do Estado. A saída de pista aconteceu por volta das 7h30min, nas proximidades do bairro Demoliner.

O carro trafegava no sentido Gaurama-Erechim quando atravessou a rodovia, saiu da pista e colidiu contra uma árvore. Com o impacto, o automóvel capotou e parou com as rodas para cima.

Conforme o Corpo de Bombeiros, apenas o condutor estava no veículo. A identificação da vítima não foi informada até o momento.

Veículo saiu da pista e colidiu contra uma árvore, capotando em seguida. Emerson Carniel / Agencia RBS