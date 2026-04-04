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Jovem de 25 anos morre após capotar carro na RS-331, em Erechim

Acidente aconteceu na manhã deste sábado, quando o motorista colidiu com uma árvore

Heloisa Gamero

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Emerson Carniel

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