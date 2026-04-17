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Falha mecânica faz caminhão atingir chalés e mudar casa de lugar em Erechim

Acidente ocorreu por volta das 4h desta sexta-feira no bairro José Bonifácio. Não houve feridos

Heloisa Gamero

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