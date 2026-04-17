Falha mecânica faz caminhão atingir chalés e mudar casa de lugar em Erechim

Um caminhão desgovernado atingiu dois chalés de madeira em Erechim, no norte do estado, na madrugada desta sexta-feira (17). Com o impacto da colisão, uma das casas foi deslocada.

Conforme o Corpo de Bombeiros do município, o acidente aconteceu na Rua Boaventura Mendes, no bairro José Bonifácio, por volta das 4h10min. O veículo apresentou problemas mecânicos na caixa de transmissão.

Devido à pane, o caminhão começou a se deslocar de ré na direção das residências. O motorista tentou retomar o controle do veículo, mas quando percebeu que iria colidir, pulou da cabine para sair.

O homem teve ferimentos leves. Ele relatou que o caminhão ficou sem potência para subir a inclinação da rua.

O veículo estava carregado de ração e a força da colisão deslocou um dos chalés do eixo, mudando a casa de lugar. Ainda de acordo com os bombeiros, apesar da gravidade, os moradores não se feriram.