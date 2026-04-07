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Notícia

Engavetamento entre caminhão e quatro carros deixa dois feridos na RS-477

Acidente aconteceu entre Centenário e Áurea enquanto equipes atendiam uma outra colisão na rodovia, envolvendo uma picape e um micro-ônibus

Alessandra Hoppen

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