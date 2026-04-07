Engavetamento entre caminhão e quatro carros deixa dois feridos na RS-477

Caminhão Mercedes-Benz atingiu a traseira de um Volkswagen Jetta e provocou a sequência de colisões. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um engavetamento envolvendo um caminhão e quatro carros foi registrado na RS-477 no fim da noite de segunda-feira (6). O acidente aconteceu entre os municípios de Centenário e Áurea, no norte do Estado, enquanto equipes de resgate atendiam uma colisão entre outros dois veículos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência começou com uma colisão entre um automóvel Fiat Strada e um micro-ônibus, que transportava 18 universitários. Conforme os bombeiros, o motorista da picape teria cortado a frente do ônibus e teve a lateral esquerda atingida.

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Enquanto ambulâncias prestavam atendimento, um caminhão Mercedes-Benz não conseguiu parar e atingiu a traseira de um Volkswagen Jetta, o que provocou a sequência de colisões.

Com o impacto, o carro foi empurrado contra um Chevrolet Classic, que por sua vez bateu em uma Chevrolet Spin da Secretaria de Saúde de Centenário. O motorista da Fiat Strada e o condutor do Classic tiveram ferimentos e foram encaminhados para atendimento médico.

Os 18 universitários que estavam no micro-ônibus não ficaram feridos. Os outros motoristas e passageiros envolvidos também estavam sem lesões.