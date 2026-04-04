Duas pessoas morrem e duas ficam feridas em acidente entre carros e caminhão na BR-386, em Tio Hugo

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (4), em Tio Hugo, no norte do Estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu um Volvo XC60, com placas de Porto Alegre; um GM Cruze, com placas de Cianorte (PR); e um bitrem emplacado em Ermo (SC). O acidente foi por volta das 13h, na altura do km 221 na BR-386.

Conforme a PRF, o trecho chegou a ser totalmente bloqueado devido à ocorrência, mas já foi liberado. Veículos utilizaram uma pista secundária em construção para realizar o desvio.

A identidade das vítimas ainda não foi confirmada pelas autoridades. Contudo, de acordo com a PRF, elas eram passageiras do XC60 e morreram no local.