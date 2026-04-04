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Duas pessoas morrem e duas ficam feridas em acidente entre carros e caminhão na BR-386, em Tio Hugo

Colisão ocorreu no início da tarde deste sábado na altura do km 221

Heloisa Gamero

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Tatiana Tramontina

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