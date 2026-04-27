Criança morre após ser atropelada por trator dirigido pelo pai em Derrubadas

Uma criança de um ano morreu ao ser atropelada por um trator que era manobrado pelo seu pai em Derrubadas, no noroeste do RS. O caso aconteceu no domingo (26), na localidade de Cedro Marcado.

A vítima é Helena Rodrigues da Silva. Segundo o delegado responsável pelo caso, Vilmar Schaefer, a criança estava brincando junto a um dos pneus do veículo no momento do acidente e o pai não teria visto a filha.

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