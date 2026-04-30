Colisão entre trem e carreta bloqueia estrada no interior de Cruz Alta

Um acidente envolvendo um trem e uma carreta carregada com grãos bloqueou totalmente uma estrada no interior de Cruz Alta, no noroeste do RS. O caso foi final da manhã desta quinta-feira (30), na localidade de Benjamin Nott, em uma passagem de nível sobre a linha férrea.

De acordo com a Rumo Transportes, empresa que administra a ferrovia, o motorista de uma carreta Volvo atravessava a linha férrea quando não percebeu a aproximação do trem. A locomotiva atingiu a lateral do veículo.

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Com a colisão, a carga de grãos ficou espalhada sobre a pista, interrompendo o tráfego no trecho. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. A carreta e a locomotiva tiveram danos significativos.