Casal morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-386, em Tio Hugo

Um casal morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na BR-386, em Tio Hugo, no norte do Estado. O caso ocorreu na noite deste domingo (5), no km 216 da rodovia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Chevrolet Prisma teria cortado a frente de um Fiat Palio. Após a colisão transversal, o motorista do Prisma perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira.
Janice Wentz, 50 anos, era passageira do Prisma e morreu no local. O condutor e marido dela, Luciano Wentz, 51 anos, chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos. O casal era natural de Tio Hugo.
No Palio, o motorista e a passageira ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo. O homem teve ferimentos leves, enquanto a mulher está em estado grave. Ambos são de Chapecó.
As causas do acidente serão investigadas.