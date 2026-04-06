Casal morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-386, em Tio Hugo

Uma mulher de 50 anos, passageira do Prisma, morreu no local. O condutor, de 51 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Um casal morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na BR-386, em Tio Hugo, no norte do Estado. O caso ocorreu na noite deste domingo (5), no km 216 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Chevrolet Prisma teria cortado a frente de um Fiat Palio. Após a colisão transversal, o motorista do Prisma perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Janice Wentz, 50 anos, era passageira do Prisma e morreu no local. O condutor e marido dela, Luciano Wentz, 51 anos, chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos. O casal era natural de Tio Hugo.

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No Palio, o motorista e a passageira ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo. O homem teve ferimentos leves, enquanto a mulher está em estado grave. Ambos são de Chapecó.