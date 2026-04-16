Carreta que transportava pneus tomba às margens da RS-135 na Região Norte

Carga ficou espalhada em lavoura. Lucas Rivarola / Divulgação

Uma carreta carregada com pneus tombou às margens da RS-135 entre os municípios de Estação e Sertão, no norte do RS. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (16) e a carga ficou espalhada em uma lavoura às margens da rodovia.

Segundo a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), o condutor saiu da pista, perdeu o controle do veículo e capotou. Ele sofreu uma luxação no pescoço e foi socorrido ao Hospital São Roque, em Getúlio Vargas, para avaliação médica.

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