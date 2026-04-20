Caminhonete que carregava piscina capota na RS-135, em Coxilha

Uma caminhonete que carregava uma piscina no reboque capotou na RS-135 em Coxilha, no norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (20). O acidente aconteceu no km 19 da rodovia.
Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a caminhonete Amarok, de Palmeira das Missões, transitava no sentido Passo Fundo-Coxilha.
O motorista relatou aos policiais que a piscina transportada no reboque se deslocou para o lado, o que gerou perda de estabilidade e capotamento.
A piscina e a caminhonete tombaram para fora da via. O motorista não se feriu. A carga foi retirada ainda pela manhã.