Trânsito

Região Norte
Notícia

Caminhoneiros receberam mais de 2 mil multas em um ano, maioria por descumprir lei do descanso

Ao todo, foram 2.318 infrações registradas pela PRF desde abril de 2025, uma média de cinco por dia. Dados abrangem Passo Fundo, Sarandi, Seberi, Erechim e Lagoa Vermelha

Heloisa Gamero

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS