"Andar até perder": em três anos, Passo Fundo recolheu mais de cem veículos com multas até R$ 94 mil

Maioria dos casos é de infratores que acumulam multas de forma recorrente. Reprodução / RBS TV

Cada vez mais comum durante ações de fiscalização, o recolhimento de veículos com altos débitos por multas chama a atenção: em três anos, 102 veículos foram recolhidos em Passo Fundo, com valores pendentes que variaram de R$ 7 mil a R$ 94 mil.

Os montantes provêm de infrações de trânsito, falta de pagamento do IPVA e outras pendências administrativas. Entre as infrações mais recorrentes estão avanço de sinal vermelho, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e manobras perigosas, especialmente entre motociclistas.

Os dados da Secretaria de Segurança Pública e Transporte apontam que a maior parte dos casos envolve homens com idade entre 20 e 35 anos. Entre as motocicletas, o perfil é ainda mais jovem, com predominância de condutores de até 25 anos.

Segundo o coordenador administrativo e de planejamento da pasta, Noé Ferrari Pinto, embora parte dos débitos tenha aumentado após a pandemia, a maioria dos casos refere-se a infratores que acumulam multas de forma recorrente.

— Quem teve dificuldades financeiras durante a pandemia, procurou parcelar e regularizar. Os casos que seguem chegando para recolhimento são, em sua maioria, de pessoas que costumeiramente cometem infrações — pontua.

A maioria das infrações são cometidas durante a madrugada, período em que os motoristas tendem a desrespeitar com maior frequência as regras de trânsito.

— São veículos de pessoas que costumam “andar até perder”, pelo volume de multas acumuladas. Geralmente, são condutores que desrespeitam mais a legislação no período noturno — disse Pinto.

Monitoramento e fiscalização

Entre as motocicletas, o perfil é de de condutores de até 25 anos. Guarda Municipal de Trânsito / Divulgação

A identificação desses veículos ocorre tanto em abordagens de rotina quanto por meio de inteligência e monitoramento eletrônico.

— Os agentes utilizam smartphones conectados aos sistemas do Detran e também às bases nacionais. Ao consultar a placa, conseguimos verificar toda a situação do veículo, incluindo multas e demais pendências — explica o coordenador.

Além das abordagens de rotina, a Guarda de Trânsito também monitora veículos flagrados cometendo infrações repetidas, por meio do de videomonitoramento e pelo cercamento eletrônico da cidade.

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Depois de recolhidos, os veículos são encaminhados ao pátio credenciado ao Detran em Passo Fundo e ficam à disposição do proprietário por até seis meses. Em boa parte dos casos, porém, os condutores não procuram regularizar a situação.