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"Andar até perder": em três anos, Passo Fundo recolheu mais de cem veículos com multas até R$ 94 mil

Maioria dos veículos flagrados possuem infrações cometidas no período noturno, cometidas por condutores homens entre 20 e 35 anos

Alessandra Hoppen

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