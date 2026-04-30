Acidente entre carro e van da prefeitura de Vanini deixa 11 feridos na BR-285

Um acidente entre uma caminhonete e uma van da Secretaria da Saúde de Vanini deixou 11 pessoas feridas, sendo três em estado grave, na manhã desta quinta-feira (30). Inicialmente, o relato era de mais de 20 feridos, mas o número não se confirmou.
A colisão foi na BR-285 em Ciríaco, na altura do km 253, próximo à comunidade de Cruzaltinha, pertencente a Água Santa. O trânsito chegou a ser totalmente bloqueado no local, mas já foi liberado.
De acordo com a Polícia Civil, a van seguia no sentido Lagoa Vermelha a Passo Fundo quando bateu de frente em uma picape que vinha no sentido contrário e acabou capotando. A picape caiu em um barranco. Na van estavam oito pessoas e na picape, três. Havia densa cerração no local no momento do acidente.
Todos os feridos foram encaminhados a hospitais de Passo Fundo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há óbito em decorrência do acidente.
Uma das vítimas estava presa às ferragens e já foi removida e encaminhada para atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
De acordo com a prefeitura de Vanini, a van da Secretaria da Saúde levava pacientes para atendimento médico em Passo Fundo. Segundo o prefeito Ereneu Bogoni, a secretaria e a prefeitura acompanham o caso.