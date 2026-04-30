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Acidente entre carro e van da prefeitura de Vanini deixa 11 feridos na BR-285

Três pessoas tiveram ferimentos graves. Todos os envolvidos foram encaminhados a hospitais de Passo Fundo

Alessandra Hoppen

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