Acidente entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-386 em Carazinho

Trânsito está em meia pista no local. Samir Oliveira / Carazinho News

Um acidente entre carro e caminhão deixou duas pessoas mortas na BR-386 em Carazinho, no norte do Estado, no início da tarde desta segunda-feira (13). A ocorrência foi no km 166 da rodovia.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu uma caminhonete Fiat Toro e um caminhão. As vítimas morreram no local e ainda não tiveram as identidades divulgadas.

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O trânsito flui em meia pista no trecho. A PRF orienta o trânsito no local e é aguardada a chegada da perícia.