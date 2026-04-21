Acidente deixa dois mortos na BR-470, em Barracão

O acidente envolveu um VW Golf Flash, com placas de Cristalina (GO), e uma Fiat Strada Endurance, emplacada em Barracão. Arquivo pessoal / Divulgação

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (20) na BR-470, em Barracão, no norte do Estado. A colisão ocorreu por volta das 20h30min, no km 18 da rodovia, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente envolveu um VW Golf Flash, com placas de Cristalina (GO), e uma Fiat Strada Endurance, emplacada em Barracão. O motorista do Golf, de 30 anos, morreu no local. A passageira da Strada, de 65, é natural de Barracão e também não resistiu aos ferimentos.

Os óbitos registrados são do motorista do Golf e da passageira do Strada. Arquivo pessoal / Divulgação

O condutor da Strada ficou ferido e foi socorrido, sendo encaminhado a um hospital da região para atendimento médico. As identidades das vítimas não foram confirmadas.