A caminho da escola, adolescente morre ao ser atingido por pulverizador na BR-285

Equipamento era transportado por carreta quando o braço se soltou. Tamires Hanke / Agencia RBS

Um adolescente de 13 anos morreu ao ser atingido por um pulverizador na BR-285, em Vitória das Missões, município de 3,3 mil habitantes na Região das Missões. O acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (10), quando uma alça do equipamento transportado sobre uma carreta se abriu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um braço do pulverizador abriu durante o deslocamento do veículo e arrastou a vegetação na margem da rodovia por cerca de 400 metros antes de atingir o adolescente. Com o impacto, o jovem morreu no local.

Ele foi identificado como Jesus Davi Garcia Vieira, 13 anos, que tinha saído de casa para pegar o ônibus da escola. A parada fica a cerca de 150 metros da entrada da residência da família, na localidade de Esquina Borchart, interior de Vitória das Missões.

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O motorista da carreta relatou aos policiais que não percebeu o momento em que o braço do pulverizador se abriu. O problema teria sido causado por uma colisão com outro caminhão que fez uma ultrapassagem, segundos antes de o equipamento atingir o jovem.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o adolescente caminhava com a mochila no acostamento da rodovia, quando é atingido nas costas pelo pulverizador (veja abaixo).

No momento do acidente, a mãe do adolescente disse ter ouvido um barulho vindo da rodovia. Em seguida, uma vizinha foi até a casa para avisar do ocorrido.