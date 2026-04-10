Trânsito

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Notícia

A caminho da escola, adolescente morre ao ser atingido por pulverizador na BR-285

Menino de 13 anos caminhava pelo acostamento para pegar o ônibus escolar quando foi atingido por alça do equipamento transportado em uma carreta

Tamires Hanke

Alessandra Hoppen

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