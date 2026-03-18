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Vítima de acidente na BR-386 morreu a caminho do velório do pai: "Ficamos sem chão"

Marina de Almeida Bueno, 40 anos, era passageira do carro que colidiu com um caminhão na tarde de terça-feira (17), em Carazinho

Eduarda Costa

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